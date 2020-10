Meer dan 1.000 kunstwerken van Belgische kunstenaars verzameld op één online platform ADA

06 oktober 2020

13u25 0 Antwerpen Kunstenaars in hun kot, galeries met gesloten deuren en uitgestelde kunstevenementen als Antwerp Art Weekend en Art Brussels. De COVID-19 maatregelen deden de kunstsector serieus bloeden. Met een omzet die 81 procent lager ligt dan vorig jaar is de kunst- en cultuursector veruit de zwaarst getroffen sector.

Eveline Hoorens, de weduwe van kunstenaar Panamarenko, gaf de politici recent nog een veeg uit de pan over het huidige cultuurbeleid en het uitblijven van steun voor de kunst- en cultuursector. “Hoe kunnen zij brood op de plank brengen als er geen planken zijn om te spelen?”, vroeg ze minister voor Cultuur Jan Jambon. Volgens een enquête uitgevoerd door Economic Risk Management Group (ERMG) ligt de omzet in deze sectoren tot 81 procent lager dan vorig jaar.

Renteloze kunstlening

Kunst Aan Zet hoopt het tij lichtjes te kunnen keren door kunstenaars te steunen met een online platform van meer dan 300 kunstenaars die hun werken aanbieden. Daarmee wordt kunst voor iedere liefhebber toegankelijk. Het bedrag, prijzen liggen tussen 500 en 7.000 euro, kan de koper gespreid over een periode van 2 jaar betalen. Zonder dat het hem een euro extra kost. Dankzij die renteloze kunstlening hoef je dus niet eerst de lotto te winnen, te erven van een rijke groottante of je baas om een dikke vette promotie te smeken om een kunstenaar te steunen.

“De betaalbare kunstcollectie is voor mensen die op ontdekking willen gaan of misschien al weten wat ze zoeken. We maken het eenvoudig om kunst en design te vinden naar ieders smaak en budget. Je kan online de collectie verkennen of er een leuke uitstap van maken. Kijken mag. En een gespreide betaling maakt de stap naar een kunstwerk kopen gemakkelijk”, vertelt Hans Ruebens, projectleider van Kunst aan Zet. De betaalbare kunstcollectie is 100 procent van eigen bodem.

www.kunstaanzet.be