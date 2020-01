Meer bezoekers dan ooit maar stad trekt toch stekker uit Wintervuur: “kregen heel veel steunbetuigingen van bezoekers” David Acke

06 januari 2020

12u45 0 Antwerpen Een succes afvoeren is altijd net iets moeilijker dan een uitgedoofd concept waar tien man een een paardenkop naartoe komt. Wintervuur is niet dood maar wordt wel begraven door de stad. De laatste editie lokte 33.000 bezoekers naar het culturele winterfestival. Bezoekers en organisatie betreuren de beslissing van de stad: “Ik heb niet het gevoel dat ons verhaal uitverteld is.”

33.300 bezoekers en 15.000 verkochte tickets, het winterfestival Wintervuur kan terugblikken op een erg geslaagde editie. Ter vergelijking, op de vorige editie lokte het festival 30.000 bezoekers en werden er 10.000 tickets verkocht voor de voorstellingen. Het culturele festival groeit en bereikt steeds meer mensen, niet alleen uit de buurt (20%) maar ook uit de rest van Antwerpen (35-40%) en zelfs mensen buiten Antwerpen (30%), en toch wordt de stekker eruit getrokken door de stad Antwerpen.

Erg jammer

“Ik ga niet verbergen dat ik dat heel jammer vind”, vertelt artistiek leider Dré Demet, “persoonlijk denk ik dat het verhaal van Wintervuur nog niet uitverteld is. Ik besef dat festivals niet het eeuwige leven hebben maar Wintervuur kan gerust nog verder bestaan. En ook het publiek vindt dat. Tijdens deze editie kregen we heel veel complimenten maar ook steunbetuigingen van bezoekers maar ook onbegrip. Ook zij betreuren de beslissing van de stad. De gezelschappen die hier komen spelen zien dan weer opnieuw een speellocatie verdwijnen.”

Dat deze editie 3.000 bezoekers over de vloer kreeg en 5.000 tickets meer verkocht, heeft volgens de organisatie te maken met het feit dat er ook meer voorstellingen plaatsvonden. Verspreid over acht festivaldagen vonden er op 10 verschillende plaatsen op de grens van Antwerpen Dam, Deurne Noord en Merksem 23 verschillende theater- en circusproducties en 4 theatrale expedities plaats. Bovendien zal het besef dat het festival voor een laatste keer plaatsvond, ook hebben meegespeeld bij de Antwerpenaar.

Ontmoetingen centraal

Hoewel het festival dus elk jaar groeit, is het voor Demet duidelijk dat het niet de bedoeling is dat Wintervuur een gigantisch winterfestival wordt. “De ontmoeting tussen mensen moet centraal blijven staan. Het doel is dat mensen voor en na een voorstelling gezellig bij elkaar aanschuiven rond vuren en met elkaar praten. Die kleinschaligheid en gezelligheid is waar Wintervuur voor staat. En dat werkt.” Maar daar botst het net met de visie van de stad. Schepen voor Cultuur Nabilla Ait Daoud zei eerder al te kiezen voor projecten die een bovenlokale uitstraling hebben. Denk maar aan de komst van Reuzen en de eerste editie van de Antwerp Biënnale. Die evenementen lokken meer toeristen naar de stad.

“Klopt”, zegt Demet, “en die evenementen moeten er ook zijn, denk maar aan het Barokjaar maar je kan die festivals niet met elkaar vergelijken, die dynamiek is helemaal anders.” De kans dat Wintervuur terugkomt, is heel erg klein “maar als er uiteindelijk toch beslist wordt verder te gaan, dan staan wij klaar om een nieuwe editie te organiseren”, besluit Demet.