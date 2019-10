Mediamarkt dient klacht in na rellen in Antwerps filiaal Jan Aelberts

10 oktober 2019

17u58 2 Antwerpen Mediamarkt dient klacht tegen onbekenden in na de zware rellen van woensdagavond. Toen herleidden zo'n 400 jongeren het filiaal op de Antwerpse Keyserlei tot een ravage.

Rekken werden woensdag vernield, de zaak werd tot een puinhoop herleid. De jongeren verzamelden in de Mediamarkt voor een signeersessie van de Nederlandse rapper Josylvio, maar die kon niet doorgaan. De politie moest tussenkomen en de zaak werd na de rellen gesloten.

De politie moest ter plaatse komen omdat het personeel van Mediamarkt de winkel niet meer onder controle had. “Er werden vernielingen aangebracht en dingen gestolen, ook de klanten die niet voor de signeersessie kwamen, ondervonden hinder door het tumult”, zei politiewoordvoerder Willem Migom daar eerder over in deze krant. “Onze diensten kwamen ter plaatse om de openbare orde te herstellen. Dat ging vlot”, benadrukt Migom.

Mediamarkt maakte vandaag de balans op van de schade en besloot klacht in te dienen tegen onbekenden. De politie is een onderzoek gestart.