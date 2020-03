Medewerkers CAW vangen daklozen op zonder bescherming: “Wachten op bestelling van 10.000 mondmaskers” Jan Aelberts

20 maart 2020

14u38 2 Antwerpen Applaus voor de zorg, maar waar zijn de mondmaskers? De medewerkers van de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) werken door de coronacrisis harder dan ooit, maar zijn zelf amper beschermd. Onder andere in de daklozenopvang zijn de tekorten schrijnend. “Er is een enorm tekort aan beschermend materiaal, zoals mondmaskers en alcoholgel”, zegt Lies Debouver, verantwoordelijke communicatie van CAW Antwerpen. “We wachten nu op een bestelling van 10.000 reglementaire mondmaskers voor alle CAW’s in Vlaanderen en Brussel.”

Het CAW Antwerpen, en bij uitbreiding in heel Vlaanderen, beperkt net als iedereen de fysieke contacten zoveel mogelijk, maar voor de meest kwetsbare groepen is het business as usual. Het is zelfs drukker bij onder andere de daklozenopvang nu veel andere organisaties de deuren sluiten of hooguit op een kier zetten. “Enkel in onze prioritaire werkingen blijven we in fysiek contact met mensen”, zegt Debouver. “Dit gaat om werkingen waar heel kwetsbare doelgroepen langskomen of verblijven, mensen die nergens terechtkunnen, inloopcentra, nacht- en winteropvang en andere opvangcentra, vluchthuizen, crisisteams en het Zorgteam in Antwerpen dat gezondheidszorg biedt voor mensen die geen of verminderde toegang hebben tot de reguliere gezondheidszorg.”

Ziekenboeg

“De CAW’s zetten momenteel alles op alles om deze werkingen op een veilige manier te organiseren. Groepen worden gespreid, er zijn geen gezamenlijke eet- en kookmomenten meer, er wordt extra gepoetst, we zijn extra alert voor symptomen bij cliënten en vermijden zoveel mogelijk onderling contact tussen cliënten. In Antwerpen wordt samen met de stad Antwerpen alles in het werk gesteld om deze werkingen zeker niet te sluiten en net méér te doen. Inloopcentrum De Vaart verhuist bijvoorbeeld naar een grotere locatie om plaats te maken voor een ziekenboeg.”

“Het is hartverwarmend om te zien hoe CAW-medewerkers zich blijven inzetten voor mensen die ons nodig hebben”, vertelt Debouver. “In de opvang en inloopcentra wordt alles op alles gezet om niet te sluiten, collega’s bellen, chatten en mailen van thuis uit met mensen, ze springen bij in de werkingen waar ze extra handen nodig hebben, ze maken zelf mondmaskers voor de collega’s die er nodig hebben. Een ongelooflijke solidariteit.”

10.000 mondmaskers

Ondanks de grote inzet van het CAW hebben de medewerkers geen of amper toegang tot mondmaskers en alcoholgel om zichzelf te beschermen. “Terwijl heel wat andere organisaties het werk neerleggen, blijven onze hulpverleners mensen zonder netwerk opvangen die nergens anders terecht kunnen”, zegt Debouver. “Onze mensen zijn enorm in de weer, zonder zelf beschermd te zijn. Er is een enorm tekort aan beschermend materiaal, zoals mondmaskers en alcoholgel. We wachten momenteel op een bestelling van 10.000 reglementaire mondmaskers voor alle CAW’s in Vlaanderen en Brussel. Intussen proberen we ons te redden met wat voorhanden is. Heel wat mensen zijn zelf aan de slag gegaan om mondmaskers te maken en verzamelen, maar dat is slechts een minimale oplossing want ze bieden geen goede bescherming. Ook alcoholgel is niet meer te verkrijgen. Zelfs bij apothekers zijn ze niet meer beschikbaar, omdat zij zelf de grondstoffen niet meer hebben om er te maken.”

Winteropvang verlengd

De winteropvang die normaal gezien tot 31 maart loopt, zal ondertussen op verschillende plaatsen, in Antwerpen en Gent onder andere, verlengd worden tot eind april. Wie het CAW ondertussen wil helpen zijn medewerkers te beschermen en een overschot aan mondmaskers of alcoholgel heeft, kan elke werkdag tussen 9 uur en 17 uur terecht in de Lange Lozanastraat 200. Het CAW vraagt aan te bellen bij ‘infrastructuur’. “Ook andere CAW’s kunnen mondmaskers gebruiken. Mensen kunnen mailen naar info@caw.be en we nemen contact op.”

“Het CAW blijft ook bereikbaar voor mensen met welzijnsvragen, maar door de maatregelen tegen het Coronavirus doen we dat hoofdzakelijk digitaal en telefonisch”, zegt Debouver. “Mensen kunnen bellen naar 0800/13.500, mailen of chatten op caw.be. De chathulp hebben we hiervoor versterkt.”

Debouver geeft tenslotte nog een tip mee. “Op maakjemondmasker.be kan je zelf mondmaskers maken. Alle beetjes helpen.”