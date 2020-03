Medewerker VRT-serie regelt verkeer in SS-uniform in joodse wijk Patrick Lefelon

09 maart 2020

14u48 0

De politie heeft zondagnamiddag een medewerker van filmploeg die opnames maakte voor een nieuwe VRT-serie, tot de orde geroepen. De nieuwe serie gaat over de Tweede Wereldoorlog. Enkele acteurs waren daarom gekleed in uniformen van de vroegere SS, de paramilitaire beweging van de Duitse nazi-partij. De man vond er op een gegeven moment niet beter op om even het verkeer te gaan regelen in dat uniform, vlakbij de joods wijk. HIj stelde zich op aan het kruispunt van de Generaal Van Merlestraat met de Gulden Vliesstraat en regelde het verkeer met een bordje “gemachtigd opzichter”.

Politiewoordvoerder Willem Migom: “Getuigen belden de politie om dit vreemde voorval te melden. Een patrouille is ter plaatse gegaan. Misschien was iemand doelbewust mensen in die buurt waar toch heel wat joods mensen wonen, aan het provoceren. Ter plaatse stelden de inspecteurs vast dat het om een filmopname ging. Zij hebben de VRT-medewerker aangemaand om het kostuum te wisselen voor iets minder aanstootgevend."