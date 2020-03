Mechelseplein is weer compleet: ‘In den Boer van Tienen’ heropend na stevige opfrisbeurt Philippe Truyts

06 maart 2020

18u21 0 Antwerpen Het leven rond het Mechelseplein kan weer zijn normale gang gaan. Vrijdagavond is ‘In den Boer van Tienen’ – een terugkeer naar de oude naam van de eeuwenoude kroeg – na een forse facelift heropend. Nieuwe uitbater Alain Roels bewaarde de sfeer van het interieur, maar haalde het vals plafond weg, plaatste nieuwe toiletten en gaat later dit jaar ook de veranda vervangen.

Begin dit jaar werd de vennootschap achter ‘Boer van Tienen’ failliet verklaard. Een grote verrassing was dat niet: de vorige uitbater Nick Descamps, in een vorig leven profvoetballer bij SV Waregem en Germinal Ekeren, verloor eind november een rechtszaak tegen brouwerij Moortgat. Dat is de eigenaar van het café. Eerder had Moortgat al Alain Roels gevonden om de kroeg te runnen.

Antwerpen Zingt

“De cirkel is nu mooi rond”, vertelt Roels net voor de heropening om 17 uur. Het volkse café bleef drie maanden gesloten. “Ik heb intussen 23 edities van ‘Antwerpen Zingt’ georganiseerd. Het idee daarvoor is ooit in ‘Den Boer’ ontstaan. We hebben hier de eerste ‘cafés chantants’ gehouden. Later zijn we dan naar de Grote Markt en de Gedempte Zuiderdokken getrokken.”

De overname was hét moment om het tweede oudste café van Antwerpen (rond 1645) – enkel de Quinten Matsijs in de Moriaanstraat heeft nog meer jaren op de teller – een stevige opfrisbeurt te geven.

We willen dit jaar ook nog de veranda vervangen en zullen de gevel nog aanpakken Alain Roels

Roels: “Het interieur is beschermd, maar we hebben wel het vals plafond weggehaald tot op de zeventiende-eeuwse balken. Het café is nu 40 centimeter hoger. De oude TL-lampen hebben we vervangen door ledverlichting. Verder zijn de keuken en de wc’s aangepakt. We gaan de keuken wel niet permanent bemannen. Zo stappen we af van dagschotels. Onze stamgasten kunnen ’s middags belegde pistolets krijgen en de hele dag door zijn er croques en gefrituurde snacks.”

In de verte gloort nog fase 2 van de facelift. “We hebben al een nieuw terras besteld, maar dat is nog niet geleverd. We hopen op een bouwvergunning tegen de zomer om de veranda te vervangen. We gaan dan ook de gevel onder handen nemen.”

7 op 7

Op weekdagen kun je in ‘In den Boer van Tienen’ al terecht vanaf 8 uur ’s morgens. In het weekend is dat vanaf 10 uur. Het sluitingsuur varieert tussen 1.30 en 3 uur ’s nachts, behalve op zondag. Dan sluit de kroeg om 21 uur.