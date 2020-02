Maximumsnelheid op Antwerpse fietspaden naar beneden tot 25 km/u BJS

16 februari 2020

18u17 0 Antwerpen De stad Antwerpen neemt extra maatregelen om het aantal fietsongevallen terug te dringen. Zo wordt de maximumsnelheid op fietspaden verlaagd naar 25 km/u. De stad wil bovendien een stippellijn aanbrengen in het midden van de fietspaden met een dubbele rijrichting.

Wie zich regelmatig met zijn of haar fiets in de stad begeeft, heet ondervonden dat het steeds drukker wordt op de fietspaden. Uiteraard is dat goed nieuws voor de grote mobiliteitsproblemen waar Antwerpen mee kampt. Keerzijde van de medaille: het aantal fietsongevallen (met letsels) gaat sinds 2016 in stijgende lijn. Die stijging is enerzijds te verklaren door het grote aantal fietsers, maar anderzijds ook door de populariteit van de elektrische fiets en de ‘speed pedelec’.

Om het aantal ongevallen om de Antwerpse fietspaden terug te dringen, gaat het stadsbestuur extra maatregelen nemen. Dat maakte Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) zaterdag bekend in Gazet van Antwerpen. Om het aantal frontale accidenten te doen afnemen, wil Kennis in het najaar beginnen met het aanbrengen van stippellijnen in het midden van fietspaden met een dubbele rijrichting. De klus, waar een budget van 190.000 euro voor is voorzien, zou twee jaar in beslag nemen

De stad wil de gebruikers van elektrische fietsen en ‘speed pedelecs’ ook dwingen om langzamer te rijden op de Antwerpse fietspaden. De snelheidslimiet wordt daarom aangepast: van maximum 30 km/u naar 20 km/u.

We konden de woordvoerder van het kabinet van Kennis voorlopig niet bereiken voor extra toelichting.