Max Meijer (23) sinds zondagochtend vermist na nachtje stappen in Antwerps schipperskwartier Jan Aelberts

09 december 2019

21u10 800 Antwerpen De Nederlandse Max Meijer (23) is sinds zondagochtend vermist. “Max werd voor het laatst gezien bij pitazaak ‘Kababu’ in de Schippersstraat”, vertelt zus Amy. “Hij was een nachtje gaan stappen in Antwerpen met een vriend.” Amy maakt zich grote zorgen om haar broer en deelde zijn foto op Facebook.

Sinds zondagochtend 6 uur is niks meer vernomen van de jonge Nederlander. “Zijn auto is blijven staan en ook zijn rugzak met kleding voor het weekend zat er nog in”, vertelt zus Amy. “Vanmorgen kwam hij niet opdagen op zijn werk. De politie is bezig met het opstellen van een opsporingsbericht.”

De twee vrienden raakten elkaar ‘s ochtends kwijt in het Schipperskwartier nadat ze een pita aten bij ‘Kababu’ in de Schippersstraat. “Ze hadden afgesproken op elkaar te wachten aan de auto van Max als ze elkaar kwijt zouden raken. Zijn vriend heeft er twee uur gewacht, maar hij kwam niet opdagen. Uiteindelijk heeft hij een taxi naar huis genomen.”

Wie meer informatie heeft over Max kan contact opnemen met de politie op het gratis nummer 0800/30.300.