Max Greyson schrijft jaar lang gedichten voor CC De Kern Philippe Truyts

18 juni 2019

16u02 3 Antwerpen Stads- en dorpsdichters hadden we al, maar met Antwerpenaar Max Greyson (31) is er nu ook een dichter voor een cultuurcentrum. Niet toevallig CC De Kern, want Greyson is geboren en getogen in het district Wilrijk. Hij is voorlopig voor een jaar aangesteld en zal in die tijd minstens vijf gedichten schrijven.

Max Greyson gaat al acht jaar Europa rond als spoken word performer in muziektheatervoorstellingen. In 2015 werd hij vicekampioen Poetry Slam van Nederland. Een jaar later debuteerde hij met de dichtbundel ‘Waanzin went niet’. Deze maand kwam ‘Et alors’, zijn tweede bundel uit.

Zijn eerste gedicht voor CC De Kern – ‘Vanavond’ – is inmiddels klaar. “De Kern is een interessante plek, een smeltkroes die veel inspiratie levert. Het cultureel centrum werkt ook steeds een mooie mix uit van voorstellingen. Ik ga nu vooral kijken naar de mensen en naar de shows”, zegt Greyson.

Max Temmerman, directeur van CC De Kern, is blij met Greyson. “Hij heeft al knappe dichtbundels gemaakt en groeide hier op. Weet je: De Kern heeft ook iets magisch. ’s Avonds loopt dat vol, buiten de voorstellingen is het dan weer zo stil. Het idee dat een dichter iets zou kunnen overbrengen van de sfeer en de verhouding tot de omgeving, leek me leuk.”