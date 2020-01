Maud Vanhauwaert neemt afscheid van stadsdichterschap ADA

22 januari 2020

11u20 0 Antwerpen Maud Vanhauwaert vangt haar laatste weken als stadsdichter aan, maar heeft nog heel wat in petto. Ze maakte op vraag van De Ideale Woning een stadsgedicht voor de wijk Groenenhoek in Berchem. In Hoboken presenteert ze een laatste ingreep in haar Kleinste Museum Ter Wereld Met Weliswaar De Langste Naam. Tijdens de Poëzieweek doet Vanhauwaert een kleine afscheidstour in Antwerpen.

Na de Poëzieweek zit het werk van Maud er nog niet helemaal op. Er staan nog een tweetal stadsgedichten in de steigers, maar die zullen pas na januari hun plek krijgen in de stad. Haar nieuwe bundel Het Stad in Mij (uitgeverij Das Mag) met onder meer alle stadsgedichten wordt op 21 maart gepresenteerd in De Bourla.

Naar aanleiding van het 100 jarig bestaan van de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning schreef Maud Vanhauwaert het gedicht ‘Het Huis in Mij’. Als inspiratie voor het stadsgedicht gebruikte Maud verhalen van huurders van De Ideale Woning uit de wijk Groenenhoek in Berchem. Voor het verzamelen van die verhalen kon Maud beroep doen op vrijwillige reporters. De reporters vroegen aan de huurders om de route in hun ouderlijke woning te tekenen en te beschrijven, van de voordeur tot aan het kloppende hart van dat huis.

Maud Vanhauwaert stelt het stadsgedicht en de publicatie voor in Zewopa in Berchem op vrijdag 24 januari 2020, tussen 16 en 19 uur, tijdens het Winterfeest van De Ideale Woning. Elke nieuwe huurder die in dit jubileumjaar bij De Ideale Woning komt wonen krijgt dit boekje cadeau.

Afscheidstourneetje

Op Gedichtendag 30 januari geeft Maud de fakkel van stadsdichter door aan haar opvolger Seckou. In de Poëzieweek die daarop volgt houdt Maud een klein afscheidstourneetje in de stad. Met een klein tafeltje positioneert ze zich op verschillende plekken in de stad en nodigt passanten uit om aan te schuiven. ‘Ik was twee jaar uw stadsdichter, mag ik u een gedicht voorlezen?’ Na de groots opgezette installaties en evenementen van Maud eindigt ze dus met heel intieme voordrachten.