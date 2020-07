Matthias Schoenaerts zet kroon op het werk: gigantische gebarsten hand in Kronenburgstraat PhT

19 juli 2020

14u33 0 Antwerpen Matthias Schoenaerts (42) heeft geen hoogtevrees. De veelzijdige acteur-kunstenaar werkte dit weekend onder zijn artiestennaam Zenith aan een nieuwe mural. Zijn ‘doek’ was de 50 meter hoge gevel van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne in de Kronenburgstraat. ‘Humain’, zo heet het kunstwerk dat een gebarsten hand voorstelt.

Schoenaerts heeft niet stilgezeten sinds het coronavirus ongenadig toesloeg. Zijn werk in Hollywood staat op een laag pitje, dus leefde hij zich uit met streetart. Dat leverde al fraaie murals op in de Brederode- en de Lange Lozanastraat. En nu heeft hij de kroon op het werk gezet. Het moment is niet toevallig gekozen: alles kadert in het kunstproject ‘Art Reconnects Belgium’ van BOZAR dat de Nationale Feestdag op 21 juli toch enige luister wil geven, nu de jaarlijkse parade is geschrapt. Op vier plekken in ons land – Brussel, Charleroi, Zaventem en dus ook Antwerpen – worden kunstwerken gemaakt.

Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne is niet lukraak gekozen. Laboranten analyseren er de coronastalen van over de hele provincie.

Ik heb voor een hand gekozen omdat het een teken van verbinding is. Door corona mogen we nu geen handen schudden. Maar we blijven elkaar wel nodig hebben, meer dan ooit. Matthias Schoenaerts

“Ik heb voor een hand gekozen omdat het een teken van verbinding is”, legt Schoenaerts uit. “Door corona mogen we nu geen handen schudden. Maar we blijven elkaar wel nodig hebben, meer dan ooit. Ik heb het werk ‘Humain’ genoemd omdat ik mensen centraal stel. In het woord zit ook het Franse ‘main’, of hand dus.”

Koloniaal verleden

Schoenaerts verwijst ook naar de Antwerpse legende van Brabo die Antigoons hand afhakt. “Antigoon was de onderdrukker. Een andere connectie is ons koloniaal verleden. Belgen hebben de handen van Congolezen afgekapt. Ik wil niemand beledigen, aanvallen of de schuld geven. Maar misschien helpt het om te praten over dat verleden.”