Matthias Schoenaerts maakt nieuwe mural in Brederodestraat: “Dit werk wordt zomers en fris” Caroline Van de Pol

20 augustus 2020

19u33 0 Antwerpen Matthias Schoenaerts (42) werkt aan een nieuwe graffitikunstwerk in de Brederodestraat. Aan de AVA-winkel ontwerpt hij samen met streetart-kunstenaar Does een kleurrijke mural.

Matthias Schoenaerts is een internationaal gevierd acteur, maar kent ook succes als een getalenteerde graffiti-artist onder de naam Zenith. Tijdens deze coronaperiode verblijft hij in zijn thuisstad Antwerpen en werkt hij er aan een graffitiproject. Om de stad een ‘boost’ geven maakt hij verschillende muurschilderingen samen met internationale graffitikunstenaars. In april ontwierp hij met straatartiest Steve Locatelli een muurschildering in de Brederodestraat aan de AVA-winkel. Een maand later werkte hij met de Brusselse graffitikunstenaar Defo aan een indrukwekkende mural in de Lange Lozanastraat.

Symbool voor levensvreugde

Deze week is de tweede lege muur aan de AVA in de Brederodestraat aan de beurt. Samen met streetart-kunstenaar Does werkt hij er aan de kleurrijke mural. “Ik heb zin om te blijven schilderen en de reeks in Antwerpen verder te zetten”, vertelt Matthias Schoenaerts. “Dit werk wordt extra fris en zomers. De kleurrijke delen symboliseren energie en levensvreugde, want de laatste tijd is alles maar depri geworden. De barsten in het werk staan voor pijn en druk.”

Het grafitti-duo maakte eerst een ontwerp en startte gisteren met de uitvoering ervan. Door een defect aan de hoogtewerker en een klagende buurtbewoner kregen ze te maken met kleine vertragingen. Als alles goed verloopt, zal de muurschildering vrijdagavond af zijn.