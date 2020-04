Matthias Schoenaerts maakt groot graffitikunstwerk in Brederodestraat Jan Aelberts

20 april 2020

23u31 4 Antwerpen De Brederodestraat in Antwerpen is een kunstwerk rijker. Matthias Schoenaerts - alias Zenith - en Steve Locatelli realiseerden er samen een indrukwekkende mural.

Matthias Schoenaerts is een internationaal gevierd acteur, maar ook de getalenteerde graffiti artist achter de naam Zenith. In zijn Antwerpen leverde dat al werk op in de Kerkstraat, aan de Spoorwegbrug en de Zomerfabriek. Afgelopen week werkte hij samen met een andere street art topper van eigen bodem, Steve Locatelli, aan een indrukwekkende mural in de Brederodestraat. Het immense en kleurrijke werk is vanaf deze week te zien.