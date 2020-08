Matthias Schoenaerts gaat voor kleur: nieuwe mural in Brederodestraat is klaar Caroline Van de Pol

23 augustus 2020

17u56 2 Antwerpen Acteur Matthias Schoenaerts (42) werkte deze week samen met streetart-kunstenaar Does aan een nieuw graffitikunstwerk. De afgewerkte mural is te zien aan de AVA-winkel in de Brederodestraat op het Zuid.

Het nieuwe kunstwerk is onderdeel van een project waarbij Matthias Schoenaerts samen met verschillende internationale graffitikunstenaars de stad meer kleur geeft. Woensdag startte het duo met het onder handen nemen van de tweede lege muur aan de AVA. Het eindresultaat is een frisse en zomerse mural. “De kleurrijke delen symboliseren energie en levensvreugde, want de laatste tijd is alles maar depri geworden. De barsten in het werk staan voor pijn en druk”, vertelt hij.