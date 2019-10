Massale vechtpartij tussen drugsclans eindigt onbeslist: verdachte vrijgesproken Patrick Lefelon

22 oktober 2019

20u24 0 Antwerpen De 24-jarige Mohamed C. is niet de man die een messteek heeft toegebracht aan Redouan El O. buiten aan een restaurant. De twee mannen behoren tot ‘bekende’ drugsfamilies in Borgerhout. De procureur had 30 maanden cel gevorderd tegen Mohamed C. maar de rechter sprak hem vrij.

Op 15 april 2017 kwam Mohamed C. met enkele vrienden een eethuis aan de Stenenbrug in Borgerhout buiten en botste er op de enkele leden van de beruchte familie El O. Zij wilden hem een lesje leren omdat Mohamed C. hun nicht niet netjes had behandeld tijdens hun relatie. Mohamed C. zette het op een lopen maar werd pootje-lap gezet door de familie El O.

Advocaat Sam Vlaminck die Mohamed C. verdedigde: “Iemand heeft Mohamed dan met een steakmes aangevallen en hem verwond aan zijn hals. Mohamed heeft dat mes weggeduwd. Dan is hij zelf tegen de grond geslagen. Hij moest ook heel wat trappen incasseren. Toen de politie aankwam lag alleen Mohamed C. daar op de grond te kreunen. Zijn gezicht was helemaal opgezwollen. De aanvallers waren gevlucht in twee auto’s.”

Volgens de procureur had Mohamed C. zelf de aanval ingezet toen hij buitenkwam aan het restaurant. Volgens verschillende getuigen had Mohamed C. zijnrivaal Redouan El O. in de hals gestoken.

De rechters volgden het standpunt van de verdediging. Bij de vechtpartij had Redouan El O. steun gekregen van veel meer mensen maar die waren gevlucht. De twee mannen die toch een getuigenis aflegden aan de politie waren familieleden van El O. “Er zijn geen objectieve getuigen”, stelde de rechter vast. “De versie van de feiten zoals Mohamed C. die vertelt, is even geloofwaardig als de versie van Redouan El O. Daarom dient Mohamed C. te worden vrijgesproken.”