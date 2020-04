Massa-evenement of toeristische attractie? Nog steeds geen duidelijkheid over Sinksenfoor ADA

24 april 2020

23u26 0 Antwerpen De Nationale Veiligheidsraad heeft vrijdagavond laat nieuwe maatregelen afgekondigd in het kader van het coronavirus. De organisatoren van de Sinksenfoor hoopten uitsluitsel te krijgen over het lot van de kermis maar die kwam er niet. Schepen Peter Wouters moet nagaan of de Sinksenfoor een massa-evenement is of een toeristische attractie. Een kleine nuance, maar een wereld van verschil.

Is de Sinskenfoor een massa-evenement, een toeristische attractie of een kleiner openluchtevenement? Dat is de vraag die nu beantwoord moet worden. Als de Sinksenfoor beschouwd wordt als een massa-evenement dan zal de editie van 2020 niet doorgaan. Massa-evenementen worden immers verboden tot en met 31 augustus. Wordt de foor beschouwd als toeristische attractie, dan is er nog een waterkansje. Over toeristische attracties neemt de regering pas eind deze maand een beslissing.

De vraag ligt nu op het bureau van schepen voor Markten en Foren Peter Wouters (N-VA). “Ik had gehoopt vanavond meer duidelijkheid te krijgen over het statuut van de Sinksenfoor maar dat is niet gebeurd. De komende dagen zullen we bekijken in welke categorie de Sinksenfoor valt.”

Wat het ook wordt, de tijd dringt. Deze editie van de Sinksenfoor zou normaal op 30 mei van start gaan. “Maar we zijn al met de foorbonden overeengekomen dat die datum ook opgeschoven kan worden en dat de duur van de kermis ingekort wordt. De foorkramers zouden al blij zijn als ze drie weekends in plaats van zes zouden kunnen opendoen”, aldus de schepen.