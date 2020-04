Mascha Van Huffelen (N-VA) legt eed voor districtsraad af aan Vredesmonument: “Symbool voor vrijheid en democratie” Philippe Truyts

23 april 2020

18u19 1 Antwerpen Het is een keer iets anders, een eedaflegging aan een monument. Nu de districtsraden niet meer fysiek en enkel digitaal mogen vergaderen door de coronamaatregelen, wilde kersvers districtsraadslid Mascha Van Huffelen (N-VA) graag een plechtig moment aan het Vredesmonument in Deurne. Het mocht. Van Huffelen legde mét mondmasker de eed af voor districtsraadsvoorzitter Frank Geudens (sp.a) en districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA).

“Ik woon op 50 meter van het Vredesmonument op het Wim Saerensplein. Dat is handig. Maar het is me vooral te doen om de betekenis van het monument: het staat voor democratie en vrijheid. Nu we een deel daarvan moeten opofferen, is dit een symbolische plek. Al zijn de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus echt nodig”, vertelt Van Huffelen.

Eerbetoon weggevoerde agenten

Het Vredesmonument staat er sinds januari 2018. Het is een eerbetoon aan 43 politieagenten uit Deurne die door de Duitse bezetter naar de concentratiekampen werden gestuurd. Slechts acht overleefden de gruwel.

Van Huffelen: “Ook in 1944 was onze vrijheid beperkt, maar de impact daarvan was natuurlijk nog heel anders dan vandaag. Het monument is een mooi symbool. Ik koester het en neem me voor om daar in de raad voor op te komen.”

Van Huffelen (43) werkt als managementsassistant bij een boekhoudkantoor. Ze heeft twee kinderen en stond in 2018 voor het eerst op een verkiezingslijst. “Ik ben toen niet verkozen, maar bleef wel actief in de politiek als secretaris van N-VA-Deurne. Nu heb ik de kans gegrepen om Natascha Carnier te vervangen. Ik wil me in de raad vooral bezighouden met sport, milieu en dierenwelzijn. Zo was ik onder meer al hulptrainer in het damesvoetbal.”

Ook bij Groen nieuwkomer

Naast Van Huffelen is ook Skrolan Hugens (38) nieuw in de districtsraad. De politica van Groen, een sociaal pedagoge, verkoos haar eed digitaal af te leggen.