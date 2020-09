Marokkaans consulaat ontvangt poederbrief: “Waarschijnlijk onschadelijk” Jasper van der Schoot

03 september 2020

15u38 6 Antwerpen/Hoboken Op het Marokkaans consulaat in Hoboken is donderdagmiddag een poederbrief aangekomen waarvan de politie vermoedde dat het om antrax ging. De consul en 7 van zijn medewerkers moesten een tijdlang in het gebouw blijven omdat ze met de enveloppe in aanraking waren gekomen, maar mochten inmiddels weer naar huis.

Om half drie kreeg de Antwerpse politie melding dat er een ‘brief met wit poeder’ was aangekomen op het Marokkaanse consulaat aan de Antwerpsesteenweg in Hoboken. De brandweer en civiele bescherming kwamen onmiddellijk ter plaatse voor een onderzoek. 26 bezoekers en medewerkers werden geëvacueerd. De consul zelf en 7 van zijn medewerkers waren met de brief in aanraking gekomen en moesten binnen blijven.

Inmiddels heeft de politie bevestigd dat de 8 mensen die in quarantaine waren gebleven, waaronder de consul, het pand hebben mogen verlaten met de boodschap onmiddellijk naar de dokter te gaan als ze gezondheidsproblemen zouden krijgen. Momenteel vertonen ze geen tekenen van blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen, dus de politie gaat ervan uit dat het poeder onschadelijk was.

De enveloppe in kwestie is door de civiele bescherming meegenomen voor verder onderzoek. Wat het poeder dan wel precies was, blijft voorlopig een raadsel.