Marleen Vanderpoorten (Open VLD) nieuwe voorzitter AP Hogeschool BJS/BLG

24 oktober 2019

16u49 0 Antwerpen Politica en voormalig Vlaams onderwijsminister Marleen Vanderpoorten wordt de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van AP Hogeschool Antwerpen. Provinciaal gedeputeerde voor onderwijs Luk Lemmens (N-VA) treedt aan als ondervoorzitter.

Vanderpoorten was Vlaams minister van Onderwijs van 1999 tot 2004. Tijdens haar legislatuur verwezenlijkte ze het decreet over gelijke onderwijskansen en de hervorming van het hoger onderwijs. Naast Vlaams Parlementslid en voorzitter van het Vlaams parlement was ze ook burgemeester van Lier van 1995 tot 2012. Momenteel is ze daar schepen. Vanderpoorten volgt Inga Verhaert (sp.a) op, die sinds 2015 voorzitter was.

Haar plaats als ondervoorzitter wordt ingenomen door Luk Lemmens, die sinds 2012 eerste gedeputeerde van de provincie Antwerpen is. Hij is bevoegd voor het provinciaal onderwijs in Antwerpen en voorzitter van het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen.

Volgens Vanderpoorten wordt haar eerste academiejaar als voorzitter meteen uitdagend. “AP Hogeschool verwelkomt dit academiejaar maar liefst 14.000 studenten. Dat zijn er 3.000 meer dan vorig jaar”, zegt ze. “De komst van 16 nieuwe graduaatsopleidingen heeft voor een grote groei gezorgd én voor nog meer diversiteit in de hogeschool. Het belooft dus boeiend te worden.”