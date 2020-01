Marleen De Vijt verkozen tot nieuwe voorzitter CIB Antwerpen ADA

17 januari 2020

13u00 0 Antwerpen De kogel is door de kerk: Marleen De Vijt is officieel de nieuwe voorzitter van CIB Antwerpen (Confederatie van Immobiliënberoepen), kortweg de beroepsvereniging van de vastgoedsector. Daarmee volgt ze Daniel Buschman op, die voortaan voorzitter van CIB Vlaanderen is.

De beroepsvereniging van de vastgoedsector CIB heeft een nieuwe voorzitter voor de Antwerpse afdeling: Marleen De Vijt. De Antwerpse onderneemster werd door het bestuur unaniem verkozen.

De Vijt zetelt sinds 2017 in het bestuur van CIB Antwerpen en heeft al een indrukwekkend palmares opgebouwd in de vastgoedwereld. Zo kan ze onder meer al 10 jaar ervaring in industrieel en logistiek vastgoed voorleggen, als voormalig Business Development Manager bij Group Bernaerts. Daarnaast staat de Antwerpse vooral bekend als oprichter en zaakvoerder van Azull, de Belgische marktleider in Spaans vastgoed, die Belgen helpt in hun zoektocht naar een tweede verblijf aan de costa’s.

In haar tweejarige termijn als voorzitter, wil De Vijt op drie zaken focussen: digitalisering van de sector, extra vorming van de vastgoedprofessionals en nog meer consumentgericht denken. Vooral dat laatste moet het speerpunt vormen.