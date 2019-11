Marktkraamster schrijft open brief na prijsstijging van 25%: “Niet van plan om de melkkoe van de stad te spelen” Philippe Truyts

25 november 2019

16u18 2 Antwerpen De maat is vol voor marktkraamster Renilde Michielsens. Vanaf januari moet de Antwerpse 25 procent meer ophoesten om met haar snoepkraam ‘Het Suikeren Hart’ op een markt in de stad te staan. “De markten worden kapot gemaakt door de hoge prijzen en een slechte communicatie”, schrijft ze in een openhartige open brief. Het stadsbestuur belooft de brief mee te nemen in een evaluatie van de markten volgend jaar.

Ligt er een wurgkoord rond de markthandelaars in Antwerpen? Ondanks de uitbundige zonneschijn schetst Renilde Michielsens (35) op de gezellige maandagmarkt van Brasschaat een somber beeld. “Vrijdag vielen de halfjaarlijkse facturen in de bus. Eerlijk, ik werd eventjes wit. Ik verwachtte een verhoging van de tarieven. Maar nu overdrijft de stad toch.”

Bijna het dubbele

Vooral de elektriciteitskosten slaan haar met verstomming. “Ieder half jaar betaalde ik per markt - ik doe er zes in alle districten samen - 90,75 euro. Dat wordt vanaf 2020 liefst 176,66 euro. Net geen verdubbeling. Een marktdag van 6 uur kost me dan 6,79 euro. Voor wat lampen en een weegschaal. En dan hou ik geen rekening met afgeschafte markten op feestdagen waar standhouders toch voor betalen. Thuis betaal ik voor stroom 1,27 euro per dag. En dan gaat het niet om 6, maar om 24 uur. Een waanzinnig verschil. Misschien moet de stad eens uitkijken naar een andere leverancier”, suggereert Michielsens met zin voor sarcasme.

De kost voor elektriciteit op de markt is vergeleken met wat je thuis betaalt waanzinnig hoog Renilde Michielsens

“Het kan natuurlijk dat de stad ons laat opdraaien voor allerlei buurtevenementen die dezelfde elektriciteitskasten gebruiken. Of voor kerstversiering in de straten. Ik ben echt niet van plan om melkkoe te spelen voor de stad.”

Met de prijs voor de standplaatsen lijkt op het eerste gezicht minder aan de hand. Per kavel van drie meter stijgt het tarief van 135 naar 146 euro. Michielsens: “Dat is acht procent meer. Alleen, Antwerpen wás op dit vlak al een van de koplopers vergeleken met de rest van de provincie. Ik sta op markten waar ik drie tot vier keer minder moet neertellen. Terwijl de communicatie met die gemeenten meestal veel beter loopt dan met de stad. Hoe dan ook, als ik het standgeld en de elektriciteitsfactuur optel, gaat me dat 25 procent meer kosten.”

Michielsens vreest voor de toekomst van kleine markten. “In Zandvliet staan nog zeven vaste kramen, aan de Arena in Deurne amper vijf. Hoe hard wij ook ons best doen om nieuwe collega’s aan te trekken: met deze prijzen is dat onmogelijk.”

“E nquête is absurd”

Dat het stadsbestuur een externe enquête wil doen - die 60.000 euro kost - om na te gaan waar het misloopt met de markten, noemt Michielsens ‘absurd’. “Waarom zoveel geld uitgeven? Stuur eens wat mensen van de stad met pen en papier naar de markt en spreek met mijn collega’s.”

De uitbaatster van ‘Het Suikeren Hart’ beklemtoont dat haar beroepsgroep al járen de hand uitsteekt. “Mijn brief aan de stad is geen aanval, maar een uitnodiging om te praten. Zodat kan worden nagedacht over een heropleving van de markten zonder daarvoor absurde bedragen uit te geven en de factuur naar ons door te schuiven. De samenwerking met de Antwerpse districten verloopt trouwens beter dan met de stad. Het is erg dat een sociaal evenement dat de stad amper geld kost, voor veel werk zorgt en de vereenzaming van de bevolking een beetje opvangt vakkundig de nek wordt omgewrongen.”

“ Waardevol”

“Het lijkt ons zeer waardevol om deze brief mee te nemen naar de evaluatie van volgend jaar”, reageert het kabinet van burgemeester De Wever (N-VA). “Uiteraard zit daar ook een bevraging van de marktkramers bij. De tarieven? We hebben in september de indexering - de eerste in zes jaar - besproken met alle partners: UNIZO, NSZ en de marktbonden.”