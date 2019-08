Markeringen op brievenbussen niet van inbrekers, wel van postbode Sander Bral

18u07 0 Antwerpen Bewoners van de Brederodewijk die eind vorige week zwarte markeringen op hun brievenbussen terugvonden, hoeven niet ongerust te zijn. Het gaat niet om inbrekerssignalen, noch om vandalisme. Een krantenverdeler markeerde de bussen om aan te tonen welke bewoners een abonnement hebben en welke niet.

Verschillende bewoners van de Balansstraat en de De Braekeleerstraat waren afgelopen weekend erg op hun hoede toen bleek dat verschillende brievenbussen gemarkeerd werden met een zwarte alcoholstift. Er werd meteen gedacht aan georganiseerde inbrekersbendes die dat soort signalen achterlaten om aan te tonen of de bewoners op vakantie zijn, of ze een hond hebben of een alarmsysteem of zelfs om aan te duiden dat er politieagent woont. De politie werd op de hoogte gebracht, maar die kon niet bevestigen of het om inbrekersmarkeringen of vandalisme ging.

Geen van beide, blijkt nu. “De bewoners kwamen onderling tot de vaststelling dat de kruisjes enkel waren aangebracht bij mensen met een krantenabonnement”, zegt Sven Lommaert van de lokale politie.

Wellicht wilde een krantenbedeler het werk voor zijn collega vergemakkelijken door de signalen aan te brengen. Het is niet duidelijk om welke verdeler het gaat. Wel is het zeker dat bpost er voor niks tussen zit. Want daar verdeelt men enkel kranten op Linkeroever en in Stabroek, zelf of in onderaanneming.

Het is niet gebruikelijk dat krantenbedelers of postdiensten tekens achterlaten op brievenbussen. In 2017 gebruikte een medewerker van bpost echter dezelfde strategie in het West-Vlaamse Torhout.