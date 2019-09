Marjolein (26) opent volkse koffiebar aan de Coninckplein CVDP

05 september 2019

18u45 0 Antwerpen Volgende week dinsdag opent de nieuwe koffiebar ‘Cornichon’ zijn deuren in de Pijlstraat 13 in Antwerpen.

Cornichon zal uitgebaat worden door Marjolein Weemas (26). “Ik had al horeca-ervaring dankzij studentenjobs en mijn huidige job. Op een ochtend werd ik wakker werd en voelde ik dat ik een eigen zaak moest beginnen”, vertelt ze. Vijf dagen na dat eurekamoment kreeg Marjolein een tip over het pand in de Pijlstraat en besliste ze meteen om er haar zaak te starten. “Ik koos voor een koffiebar omdat die buurt een zaak nodig heeft die overdag open is. Mensen kunnen er lunchen tijdens hun middagpauze of iets komen drinken na het werk.”

Vroeger bruine kroeg

Marjolein hoopt dat een mix van mensen zich thuis zal voelen in de volkse sfeer van de koffiebar. “Het pand was ooit een bruine kroeg en die charme moet het blijven uitstralen. Het wordt een koffiebar maar in plaats van fris en hip wordt het wat volkser.” Op de menukaart komen belegde broodjes, soep en een tweetal warme gerechten. Marjolein zal het eten zelf in de open keuken klaarmaken.

De nieuwe koffiebar zal geopend zijn van dinsdag tot donderdag van 9 tot 17 uur, op vrijdag van 9 tot 9 uur en op zaterdag van 10 tot 5 uur. “Op vrijdag kunnen de leerkrachten van de scholen in de buurt Cornichon gebruiken als afterworkplek.” Tijdens de boekenmarkt op het De Coninckplein op zondag zal Marjolein haar zaak ook openen. “Ik hoop op toevallige passanten, verdwaalde toeristen en mensen die in de buurt werken.”