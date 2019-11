Marie Deaulne (Zap Mama) wordt maestro honoris causa: ze schittert op benefietconcert voor Conservatorium Philippe Truyts

21 november 2019

11u56 0 Antwerpen Zangeres Marie Deaulne van Zap Mama mag zichzelf ‘Maestro Honoris Causa’ noemen. Ze ontvangt die titel op dinsdag 26 november van de Stichting Conservatorium Antwerpen, ter gelegenheid van een benefietconcert in deSIngel voor de aankoop van nieuwe piano’s.

Marie Deaulne is naast zangeres ook componiste en activiste. De Belgische van Congolese afkomst is al sinds begin jaren ‘90 frontvrouw van Zap Mama. Op hun albums staat de stem centraal, in polyfone cross-over composities, Marie Deaulne werkte samen met onder meer Sly & Robbie, David Gilmore (Pink Floyd), Erykah Badu en Michael Franti. “Ze beheerst een indrukwekkende vocale techniek en is een meester in het creëren van een totaalconcept in dialoog met haar publiek”, zegt Els Smedts, opleidingshoofd Jazz op het Conservatorium.

De titel Maestro Honoris Causa wordt jaarlijks uitgereikt en bekroont afwisselend een persoonlijkheid uit de muziek of de podiumkunsten. Vorig jaar nog viel Raymond van het Groenewoud de eer te beurt. Op het benefietconcert op 26 november zullen de jazzstudenten met Marie Deaulne muziek van Zap Mama brengen.

87 piano’s

Met de opbrengst van het concert wil de Stichting Conservatorium Antwerpen de laatste rechte lijn van het ‘Save the Piano’-project inzetten: de aankoop van een Steinway concertvleugel. Het project ambieerde de vervanging en restauratie van 87 vleugel- en buffetpiano’s. Intussen is al 600.000 euro besteed. Naast de Steinway moeten ook nog vier buffetpiano’s worden aangekocht.

Benefietconcert met Marie Deaulne, dinsdag 26 november, 20 uur, Blauwe Zaal, deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen. Tickets kosten 50 euro, receptie inbegrepen, verkrijgbaar via www.desingel.be.