Marie (20) had een depressie: “Veel mensen beseffen niet dat een depressie een ziekte is en dat zoiets tijd nodig heeft om te genezen” Rode Neuzen Reporter Emanuelle Dilles

20 november 2019

11u15

Bron: Rode Neuzen Reporters 2 Antwerpen Tijdens de maand november nemen Rode Neuzen Jongerenreporters over heel Vlaanderen de verslaggeving over Rode Neuzen Dag op zich. In Antwerpen interviewde studente Emanuelle (19) verschillende leeftijdgenoten die met mentale, fysieke of sociale problemen kampen. Als reporter sprak zij met Marie, een jonge vrouw van 20 die een depressie overwon en die nu hoopt dat het taboe rond depressie kan doorbroken worden.

Onbegrepen

“Ik heb jarenlang een depressie gehad en me onbegrepen gevoeld. Als er toen gewoon iemand had gevraagd hoe het met mij ging, dan had het zo ver niet moeten komen. Het ding is dat er niet over gesproken werd. Er werd op school, thuis of op sociale media niets gezegd over slecht in je vel zitten. Er werd ons niet gezegd dat het oké is om je af en toe eens slecht te voelen, daarom heb ik ook nooit iets gezegd. Hier hing een taboe rond en ook vandaag is dat nog steeds niet doorbroken.

Slapeloze nachten

Ik heb er in totaal drie jaar over gedaan om te kunnen zeggen dat ik ongelukkig was. Zoiets begint bij ‘s avonds piekeren in je bed, wat nadenken over wat er die dag gebeurd is, over wat anderen nu wel en niet zouden denken over mij. Vele slapeloze nachten later begon ik mij ook overdag steeds slechter te voelen. Maar ik praatte met niemand over mijn donkere gedachten en ik deed mijn best om niemand iets te laten merken. Altijd blijven lachen en gelukkig zijn, want dat is wat van ons verwacht wordt. Zulke dingen stapelen zich op en worden na een tijdje te veel. Te veel om alleen te dragen. Ik had gewoon nood aan een goed gesprek, om er eens alles uit te laten en iemand te hebben die wou luisteren.

Mijn ouders wou ik niet ongerust maken, hoewel ik eigenlijk goed genoeg wist dat zij hadden willen luisteren. Op school had ik niet echt het gevoel dat ik bij de leerlingbegeleiding terecht kon, dus daar kon ik ook niets mee. Mijn vriendinnen gingen er nooit op in en zeiden dat het wel over zou gaan. Ik heb lang gedacht dat het over zou gaan, maar uiteindelijk ging het niet over. Ik bleef er alleen mee zitten. Ik wist niet wat het was en wat ik ermee moest doen. Het was iets diep in mij dat alle plezier wegnam.

Depressie

Na drie jaar heb ik het eindelijk aan iemand kunnen vertallen, omdat ik niet meer verder wou. Ik kon niet meer en was volledig uitgeput. Ik was net begonnen aan de hogeschool en voelde mij eenzamer dan ooit. Ik ben toen naar een schoolpsycholoog gestapt voor een gesprek, zij was de eerste die het woord depressie in de mond nam. Thuis vielen ze uiteraard uit de lucht, nooit hebben ze iets aan mij gemerkt omdat ik de schijn hoog hield. Ik wou niet dat ze zouden denken dat het door hun kwam, dat ik iets te kort kwam. Ze hebben mij erdoor gesleurd en er alles aan gedaan om mij te steunen, wat voor hun allesbehalve gemakkelijk moet zijn geweest.

Rond een depressie hangen heel veel leugens en vooroordelen. Mensen in mijn omgeving reageerden niet altijd even goed. ‘Je hebt toch alles om gelukkig te zijn’ of ‘je moet gewoon jouw knop omdraaien’ hoorde ik uit verschillende hoeken. Veel mensen beseffen niet dat een depressie een ziekte is en dat zoiets tijd nodig heeft om te genezen. Het heeft een dik jaar geduurd voor ik echt weer kon zeggen dat ik gelukkig was. De psycholoog, de dokter, de psychiater, mijn ouders, mijn vrienden, mijn lief, ... Ze hebben er allemaal voor gezorgd dat ik terug gelukkig kon zijn, iets waar ik hen eeuwig dankbaar voor ben.

Taboe doorbreken

Ik hoop dat Rode Neuzen Dag het taboe rond psychische moeilijkheden helpt doorbreken. Dat we eens wat meer stilstaan bij hoe een ander zich voelt en elkaar wat meer vragen hoe het gaat. Elke keer als je aan iemand kan vertellen hoe je je voelt neemt het een last van je schouders. We hebben nood aan een luisterend oor en met we bedoel ik alle jongeren die al eens niet goed in hun vel zitten. Want luisteren helpt en er over praten nog meer.”