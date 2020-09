Margaux Donckier verlaat AWDC en gaat aan de slag bij beloftevol diamantbedrijf HB Antwerp Philippe Truyts

02 september 2020

15u25 0 Antwerpen Opmerkelijke transfer binnen de Antwerpse diamantsector: Margaux Donckier (35) wordt communicatiedirecteur bij het bloeiende diamanttechnologiebedrijf HB Antwerp. Donckier was een zestal jaar woordvoerster van het Antwerp World Diamond Centre (AWDC).

HB Antwerp is een jonge, maar beloftevolle speler in de diamantwereld. De sector maakt aangewakkerd door de coronacrisis zware tijden door, maar HB gaat tegen die negatieve trend in. Het bedrijf maakt gebruik van de nieuwste technologie op het vlak van slijpen en artificiële intelligentie en combineert dat met de expertise van de Antwerpse slijpers. Daardoor worden diamanten van A tot Z opnieuw in Antwerpen geslepen.

Tweede grootste diamant

HB Antwerp haalde begin dit jaar het internationale nieuws toen het luxeconcern Louis Vuitton (LVMH) de Sewelo kocht. Die diamant was de tweede grootste die er ooit is gevonden. HB Antwerp zal deze diamant analyseren én slijpen. Deze zomer sloot het bedrijf een samenwerking af met de Karowe-mijn in Botswana, waar ook de Sewelo van afkomstig is. Mijneigenaar Lucara Diamond zal al zeker tot het einde van 2020 alle diamanten van 10,8 karaat en meer exclusief aan HB Antwerp verkopen.

“De komende maanden gaan we een hele reeks mensen aannemen”, laat HB weten. “Daar zitten technische profielen bij, ingenieurs en experten in het verwerken, beoordelen en laseren van diamant.”

Gedurfde ideeën

Margaux Donckier is blij met de kans die ze de voorbije jaren kreeg om de Antwerpse diamant uitgebreid te leren kennen. “Ik kijk ernaar uit om die ervaring mee te nemen naar HB Antwerp. Dit is een bedrijf met gedurfde ideeën dat de sector wil laten floreren, door de savoir-faire die Antwerpen kenmerkt te combineren met de meest vooruitstrevende technologie.”