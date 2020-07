Marc- en Maggie-mondmaskers van Antwerpse Plein Publiek brengen 4.045 euro op voor het goede doel Caroline Van de Pol

15 juli 2020

14u34 2 Antwerpen Horecaconcept Plein Publiek in Antwerpen Horecaconcept Plein Publiek in Antwerpen ontwierp enkele maanden geleden mondmaskers met de gezichten van viroloog Marc Van Ranst en minister Maggie De Block. De opbrengst van 4.045 euro werd geschonken aan Street Nurses vzw.

Woensdagochtend stond Maggie De Block op de voorpagina van HLN met een mondmasker met haar eigen gezicht. Plein Publiek kreeg daarop meteen mails met de vraag naar nieuwe bestellingen. Helaas zijn de mondmaskers al twee maanden uitverkocht. “De actie was een groter succes dan verwacht, maar het blijft eenmalig. Ik heb nog even getwijfeld om een nieuwe bestelling te doen, maar heb daar nu als horeca-uitbater jammer genoeg te weinig tijd voor”, vertelt Nelson van Plein Publiek.

Het idee voor de ludieke mondmaskers ontstond tijdens de lockdown. “De horeca lag volledig stil, dus dachten we na wat wij konden doen. Om ons steentje bij te dragen wilden we mondmaskers verkopen. Ik belde naar een grafisch designer om te polsen wat mogelijk was en het zag er meteen heel goed uit.” Vanaf toen ging de verkoop snel. “Tijdens de eerste dagen verkochten we massaal veel maskers en de laatste hebben we midden mei verstuurd.”

De opbrengst van de ludieke actie heeft in totaal 4.045 euro opgebracht. “Pasco Gifts, de fabrikant van de maskers, heeft daarvan 368 euro gedoneerd. We zijn blij dat we het mooie bedrag aan Street Nurses vzw konden storten. Dat is een goed doel in Brussel dat zich inzet voor daklozen. Doordat er weinig mensen op straat kwamen tijdens de lockdown, werden die mensen een beetje vergeten.”