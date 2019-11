Mannen klimmen via regenpijp op gebouw om kathedraal te fotograferen: brandweer moet hen én een politieman van het dak halen Toon Verheijen

09 november 2019

De hulpdiensten werden vrijdagnacht rond 2 uur opgetrommeld voor twee verdachte individuen die een gebouw op de Groenplaats aan het beklimmen waren via de regenpijp. Een patrouilleploeg ging ter plaatse en een van de inspecteurs besloot dezelfde weg te nemen langs waar de twee verdachten mogelijk naar boven waren gekropen. Eens de inspecteur boven was geraakt, merkte hij twee personen op die in het bezit waren van fotocamera’s. De twee mannen verklaarden foto’s te willen nemen van de kathedraal vanuit een bijzonder oogpunt. De twee verdachten werden gefouilleerd en daarop vond de politie ook nog een kleine hoeveelheid cannabis. De brandweer kwam nog ter plaatse om de twee verdachten en de inspecteur weer veilig op de grond te krijgen. De twee mannen van 34 en 19 werden bestuurlijk aangehouden.