Man zwaargewond op straat gevonden na mogelijke vechtpartij Jan Aelberts

15 oktober 2019

15u06 0 Antwerpen In Antwerpen is maandagavond laat een man ernstig gewond aangetroffen op straat, mogelijk na een vechtpartij. Dat zegt de lokale politie.

Het 46-jarige slachtoffer was zwaar bebloed en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis afgevoerd. De feiten speelden zich af in de wijk 2060.

De omstandigheden waarin de man zijn verwondingen opliep, zijn volgens de politie nog onduidelijk. Er werd wel een mogelijke andere betrokkene als verdachte opgepakt.