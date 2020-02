Man zonder rijbewijs vlucht weg van politie en crasht Sander Bral

27 februari 2020

Een interventiepatrouille van de lokale politie wilde woensdagavond een voertuig aan een controle onderwerpen in de Provinciestraat, omdat ze merkten dat er een dimlicht stuk was. Toen de inspecteurs de lichtbalk van hun dienstvoertuig aanzetten, koos de bestuurder ervoor om de controle te ontvluchten. De politie ging in de achtervolging en zag hoe er verschillende verkeersovertredingen werden gemakt.

Uiteindelijk veroorzaakte de bestuurder een ongeval in de Duinstraat, die hij tegen de richting was ingereden. Na de botsing koos de bestuurder voor de vlucht te voet, maar hij kon door de inspecteurs gevat worden in de Jan Palfijnstraat. De man van 31 jaar reed rond zonder rijbewijs en bleek illegaal in ons land te verblijven. De wagen stond op naam van zijn negentienjarige passagier. De man werd bestuurlijk aangehouden. Bij de aanrijding geraakte niemand gekwetst.