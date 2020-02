Man zonder papieren met drugs vlucht weg van politie Sander Bral

21 februari 2020

12u06 0

Ter hoogte van het Kielpark viel het oog van inspecteurs van het wijkondersteuningsteam Zuid op een auto. Het voertuig stond stil met de lichten aan en een draaiende motor. Er zaten twee passagiers in de wagen, maar de bestuurder zat niet achter het stuur. Gezien de gekende locatie ging de politie over tot controle van het voertuig en de inzittenden. De passagier die vooraan zat, probeerde aan de controle te ontkomen. Tijdens z’n vlucht gooide hij nog een pakje sigaretten op de grond. Wat verderop hield de politie de man staande. In het pakje dat hij had weggeworpen, zaten zeven gebruikershoeveelheden hasjies. Een andere passagier had een som geld op zak. Het duo bleek illegaal in ons land te verblijven. De bestuurder die ook ter plaatse was gekomen werd samen met de twee anderen van z’n vrijheid benomen. Het wijkondersteuningsteam kreeg voor deze opdracht bijstand van noodhulp en het snelleresponsteam.