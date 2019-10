Man vlucht weg nadat hij voetganger aanrijdt, even later komt vrouw zich aanbieden als bestuurder Sander Bral

09 oktober 2019

In de Lindeboomstraat in Antwerpen-Noord is dinsdagochtend een voetganger lichtgewond geraakt bij een aanrijding. Bij aankomst van de politie werden het slachtoffer en het aanrijdende voertuig ter plaatse aangetroffen, maar niet de bestuurder van de auto. Volgens het slachtoffer sloeg hij vanuit de Kerkstraat de Lindeboomstraat in en kwam het tot een aanrijding met de overstekende voetganger. De bestuurder zou zijn wagen geparkeerd hebben en zich uit de voeten gemaakt hebben met de melding dat hij zijn documenten thuis ging ophalen. Even later meldde een vrouw zich als bestuurder, hoewel een getuige aangaf dat er een man achter het stuur zat op het moment van de aanrijding. De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht.