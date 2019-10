Man valt Antwerpse school binnen met hamer en valt personeelslid aan: dader op de vlucht Sander Bral

17 oktober 2019

15u41 166 Antwerpen In het Stedelijk Lyceum Cadix op het Eilandje in Antwerpen is donderdagochtend een personeelslid aangevallen door een man met een hamer. Een collega van het slachtoffer kwam tussenbeide en deelde in de klappen. Ze raakten allebei lichtgewond. De agressor kon gaan vluchten, zijn motief is vooralsnog onduidelijk.

De school op het Antwerpse Eilandje werd donderdagochtend opeens opgeschrikt door een man die het terrein kwam opgelopen met een hamer. “Hij liep af op het slachtoffer, een personeelslid van de school, en haalde uit met de hamer”, klinkt het bij de lokale politie. “Hij raakte daarbij lichtgewond. Een andere medewerker van de school kwam tussenbeide en raakte ook licht gekwetst.”

Nadien kon de onbekende man met de hamer vluchten. De lokale politie spoort hem op. Het motief van de aanval blijft voorlopig onduidelijk, ging het om een boze vader die het op de school had gemunt of had hij doelgericht een eitje te pellen met het personeelslid?

Doelgerichte aanval

Volgens onze informatie kent het slachtoffer zijn aanvaller niet, toch lijkt het eerder om een doelgerichte aanval te zijn dan iemand die in het wild om zich heen sloeg. Dat laatste bevestigt de politie: “De dader richtte zich duidelijk tot het slachtoffer in zijn aanval.”

De directie verwittigde hun leerlingen en ouders in de loop van de dag. “Deze ochtend werd een medewerker van onze school het slachtoffer van agressie door iemand van buiten de school”, klinkt het bij directeur Inge Van de Velde en adjunct-directeur Leen Linnekens. “Na de eerste zorgen kon hij het ziekenhuis verlaten en stelt hij het gezien de omstandigheden goed.”

Onderzoek naar poging moord

“Het onderzoek is in handen van de politie”, gaat de directie verder. “Gezien de feiten zijn wij erg geschrokken en onder de indruk. We begrijpen dat jullie dat ook zijn. Alle betrokken leerlingen en medewerkers werden onmiddellijk opgevangen. De aanwezige leerlingen en het personeel werden intussen toegesproken en gerustgesteld. Leerlingen kunnen terecht bij de directie, de leerlingenbegeleiders en het CLB.”

De lokale recherche voert een onderzoek naar poging tot moord, zo meldt de politie.