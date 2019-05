Man trekt broek uit voor verkiezingen Jef Van Nooten FVI

26 mei 2019

11u50 2416 Antwerpen Niet iedereen neemt de verkiezingen even serieus. En dat liet een Antwerpse kiezer duidelijk blijken. Nadat hij het stemhokje binnenstapte, liet hij zijn broek tot op zijn enkels zakken.

Zijn stunt lijkt niet onopgemerkt te blijven want de oude man met bril fronst duidelijk zijn wenkbrauwen. Op welke partij de ‘rebelse’ kiezer stemde, is niet gekend. Evenmin of er is opgetreden. De foto werd op Facebook gedeeld door een andere inwoner van Antwerpen.

Een ander opmerkelijk beeld was te zien in Londerzeel, waar kiezers in wielerkledij €5 moeten betalen:

Meer over Facebook

Antwerpen

Londerzeel

politiek

verkiezingen