Man spreekt politie aan op straat: “Breng me naar de gevangenis, ik moet nog achttien maanden zitten” Sander Bral

28 augustus 2019

16u50 2 Antwerpen Een politieploeg in Antwerpen maakte dinsdagavond wel iets heel merkwaardigs mee. Tijdens een actie Argus, die gericht is tegen verschillende overlast- en criminaliteitsfenomenen, vroeg een man om hem naar de gevangenis te brengen. Hij moest namelijk nog achttien maanden zitten.

Tijdens politieacties Argus bestrijdt de lokale politie van Antwerpen overlast met extra politietoezicht, zowel anoniem als in burger. Een ploeg werd dinsdagavond op straat aangesproken door een man die verklaarde dat hij geseind stond. Hij vroeg of de politie hem naar de cel kon brengen omdat hij nog achttien maanden gevangenisstraf had openstaan. En zo geschiedde.

Verder werd tijdens de actie nog een voertuig opgemerkt door een slimme ANPR-camera. Het voertuig stond geseind als gestolen in Nederland. Het werd onderschept en de twee inzittenden werden gearresteerd. De bestuurder wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter en de wagen werd in beslag genomen.

Verder werden nog zeven personen die illegaal in het land verblijven, bestuurlijk aangehouden tijdens de actie.