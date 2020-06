Man slaat autoruiten kapot om spullen te stelen Sander Bral

16 juni 2020

12u21 0 Antwerpen Een getuige verwittigde in de nacht van maandag op dinsdag de politie omdat hij zag hoe een man de ruit van een wagen had ingeslagen en het voertuig doorzocht. De politiepatrouilles konden een verdachte staande houden in de Grotehondstraat.

De man was in het bezit van meerdere zonnebrillen en schoenen. Tussen zijn bezittingen werden ook glasscherven, afkomstig van een autoruit, aangetroffen. In de straat bleek van vijf voertuigen de ruit ingeslagen. De verdachte kon niet geïdentificeerd worden, vermoedelijk verblijft hij illegaal in het land.