Man riskeert 3 maanden cel voor bezit van kinderporno: “Wansmakelijk filmpje ongevraagd via WhatsApp doorgestuurd” BJS

26 november 2019

15u14 0 Antwerpen De Antwerpse procureur heeft drie maanden cel geëist tegen een man die verdacht wordt van het bezit van kinderporno. De beklaagde had een wansmakelijk filmpje via WhatsApp doorgestuurd gekregen.

De beklaagde werd onlangs opgepakt in het kader van een drugsdossier. Bij een huiszoeking op zijn adres werden verschillende gsm-toestellen aangetroffen. Bij de uitlezing van een van de toestellen stootten de speurders op een filmpje van een baby die door een onbekende man werd misbruikt.

De beklaagde is momenteel aangehouden in het kader van het drugsdossier dat nog loopt. Maar voor het bezit van kinderporno moest hij zich nu al voor de rechtbank verantwoorden.

De beklaagde ontkent de feiten niet, maar nuanceert. “Mijn cliënt kreeg dit filmpje ongevraagd toegestuurd via WhatsApp”, pleitte zijn advocaat. “Hij is nooit actief op zoek gegaan naar kinderporno en vindt dit zeer wansmakelijk en verwerpelijk. We hopen dan ook op een milde bestraffing.”

Vonnis op 10 december.