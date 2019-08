Man rijdt 100 km/u te snel op Scheldelaan Sander Bral

30 augustus 2019

14u28 0

De verkeerspolitie hield donderdagnamiddag een snelheidscontrole op de Scheldelaan in Antwerpen-Noord. Motards van de politie stonden klaar om de grootste overtreders te onderscheppen en indien nodig meteen hun rijbewijs in te trekken. Van de 939 bestuurders die passeerden reden 288 er te snel. 35 bestuurders werden aan de kant gezet, van zestien van hen werd het rijbewijs meteen ingetrokken voor vijftien dagen. Eén bestuurder reed maar liefst 172 kilometer per uur. De toegelaten snelheid op de Scheldelaan bedraagt 70 kilometer per uur.