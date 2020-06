Man onder invloed van drugs rijdt rond met gestolen motorfiets Sander Bral

16 juni 2020

12u53 0 Antwerpen Een patrouille van het verkeersondersteuningsteam merkte tijdens een patrouille in Antwerpen een motorfiets op met een kenteken voor een auto. De plaat bleek bovendien geschrapt. De bestuurder reageerde zeer zenuwachtig op de controle door de politie, hij bleek onder invloed van amfetamines en cannabis.

Hij kon geen papieren voorleggen voor de motorfiets en bleek ook niet in het bezit van een rijbewijs. De motorfiets bleek na controle geseind als gestolen. De bestuurder bleek nog maar sinds kort vrij onder voorwaarden, deze had hij duidelijk geschonden. De man werd gearresteerd en de motor werd in beslag genomen.