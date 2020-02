Man onder invloed rijdt door rood terwijl politie er op staat te kijken Sander Bral

21 februari 2020

Het verkeersondersteuningsteam West en het prostitutieteam van de lokale politie controleerden donderdagavond 21 voertuigen en zes personen. Eén van de bestuurders droeg geen gordel, een andere negeerde een inrijverbod en nog iemand reed door het rode verkeerslicht.

Een ongeduldige bestuurder gebruikte zijn toeter terwijl de voertuigen voor hem stonden aan te schuiven in de file voor het verkeerslicht. De bestuurder wist niet dat een anonieme politieploeg in die file stond. De man haalde de rij stilstaande voertuigen in en reed door het rode verkeerslicht. De politie reed hem achterna en liet de bestuurder een ademtest afleggen. Hij blies positief en moest zijn rijbewijs meteen voor vijftien dagen inleveren. Voor zijn onverantwoord gedrag zal hij het moeten gaan uitleggen bij de politierechter.

Er waren ook drie bestuurders die zich in regel moeten stellen met de Vlaamse belastingdienst. Eén motorrijder reed met een gestolen nummerplaat rond. Bij controle bleek dat de moto niet ingeschreven en niet verzekerd was. De bestuurder had bovendien ook geen geldig rijbewijs. De motor en de kentekenplaat werden in beslag genomen. Twee bestuurders moesten omwille van drinken en rijden hun rijbewijs voor zes uur inleveren.