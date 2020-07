Man neergestoken na ruzie op straat; verdachte opgepakt Patrick Lefelon

06 juli 2020

11u20 110 Antwerpen Een 45-jarige man Joël Ozuna is zondagnacht rond 2 uur omgekomen bij een steekpartij in de Van Stralenstraat in Antwerpen. De man zou ter hoogte van café Bij Colonys gewapend met een honkbalknuppel een groepje mannen te lijf zijn gegaan. Er is een 44-jarige verdachte opgepakt.



De aanleiding voor het incident is nog niet duidelijk. De man stapte met de honkbalknuppel op een groepje af dat aan het café stond. Het kwam tot een schermutseling waarbij iemand een mes trok en de 45-jarige man verschillende messteken toediende. Het slachtoffer werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij even later overleed.

Het Antwerpse parket heeft een onderzoek geopend naar doodslag. De federale gerechtelijke politie voert het onderzoek.

Kristof Aerts van het Antwerpse parket: “In de ochtend kon de federale gerechtelijke politie Antwerpen vier personen arresteren. Daarbij kon het rekenen op de bijstand van lokale politie Antwerpen. De vier personen werden allen uitgebreid verhoord. Na de verhoren komt de mogelijke betrokkenheid van een 44-jarige man naar voren. De onderzoeksrechter beslist morgen over zijn aanhouding.”

Volgens buurtbewoners was er eerst ook ruzie verderop in de Van Stralenstraat, ter hoogte van de Pijlstraat. Café Colony was op dat moment al gesloten.

“Ineens hoorde ik overal sirenes. Ik ben buiten gekomen en zag dat de ambulanciers iemand aan het reanimeren waren. Hij lag op de stoep, net voorbij het café. Ook de politie kwam langs alle kanten aangereden”, vertelt een buurman.

Het slachtoffer blijkt een 45-jarige Dominicaanse man te zijn die vlakbij woont. Het gaat om Joël Ozuna. Hij was onder andere lid van de softbalclub Los Tigres d’Antwerpen.

In café Colony heeft men geen weet van een vechtpartij. “Het café moet zoals alle horecazaken om 1 uur sluiten. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat een klant van het café betrokken is in het incident”, klonk het daar.