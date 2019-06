Man met voorlopig rijbewijs rijdt rond met verboden wapen en onder invloed van drugs Sander Bral

26 juni 2019

Het verkeersondersteuningsteam en het wijkteam van de regio West van de lokale politie controleerden dinsdagvoormiddag samen met de douane en de Vlaamse dienst Verkeersbelasting voertuigen op de Ernest Van Dijckkaai en in de Vleeshuisstraat. Er werd onder meer gebruik gemaakt van een slimme ANPR-camera om aan de hand van de nummerplaten voertuigen aan te duiden voor controle.

In totaal werden 45 voertuigen gecontroleerd. De politie stelde dertien inbreuken vast. Eén bestuurder met voorlopig rijbewijs, zonder aangebracht L-teken, testte positief op het gebruik van drugs, had een verboden wapen in zijn wagen en reed rond met kapotte stoplichten.

Van drie voertuigen was de keuring vervallen. Twee foutgeparkeerde wagens werden beboet en ook twee fietsers die het rode licht negeerden, werden staande gehouden. De Vlaamse dienst Verkeersbelasting kon voor meer dan achtduizend euro aan openstaande belastingen innen, de Douane inde boetes ter waarde van meer dan elfduizend euro. Ze namen ook twee voertuigen in beslag waarvan de bestuurders meer dan 31.500 euro achterstallige boetes hadden openstaan.