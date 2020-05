Man met verschillende rijverboden op zijn naam rijdt rond met valse nummerplaten Sander Bral

25 mei 2020

15u15 0

Aan de Brouwersvliet zette het verkeersondersteuningsteam van de politie dit weekend een auto aan de kant omdat er twee reproductie kentekenplaten aangebracht waren. De bestuurder overhandigde een foutief inschrijvingsbewijs. De auto was niet ingeschreven, niet verzekerd en niet gekeurd. De bestuurder van 24 jaar had ook geen rijbewijs op zak. Hij bleek verschillende rijverboden lopende te hebben en hij kreeg ook al een jaar voorwaardelijke celstraf voor verkeersinbreuken. De wagen werd getakeld en de vaststellingen zijn overgemaakt aan de politierechtbank.

Ook aan de Korte Nieuwstraat liet de politie een auto stoppen dat niet verzekerd was. De bestuurster schond ook haar voorwaarden voor een voorlopig rijbewijs. De auto werd ingehouden tot de verzekering in orde is.

Bij het takelen drong een ongeduldige bestuurder zich op. Hij toeterde en maakte kabaal. De man van 59 jaar moest een ademtest afleggen en blies meer dan 1,61 promille. Hij zal zich moeten verantwoorden voor de politierechtbank.