Man met uitschuifbare wapenstok gepakt bij controleactie Sander Bral

25 februari 2020

De politiewijkteams van de regio Zuid (Kiel, Hoboken en Wilrijk) trokken er zondagnamiddag en -nacht op uit in hun werkgebied, samen met de mobiele eenheid, het Orida-fietsteam, een drugshond en de bemiddelingsteams.

Er werd gekeken naar verdachte gedragingen en gekende overlastinstellingen werden samen met de arbeidsinspectie aan een controle onderworpen. In totaal werden 104 personen gecontroleerd. Vijf personen bleken illegaal in ons land te verblijven, twee personen stonden geseind voor een afname van DNA en drie personen hadden drugs op zak. Op één persoon werd een verboden wapen, een uitschuifbare wapenstok, aangetroffen. In één van de gecontroleerde instellingen trof de arbeidsinspectie een zwartwerker aan.