Man met rijverbod sinds 2016 gebruikt vals rijbewijs

26 april 2020

Het verkeersondersteuningsteal van de regio West van de lokale politie zag een wagen over de Volksstraat rijden waarvan de bestuurder gehaast leek. Hij stak verschillende voertuigen op een gevaarlijke manier voorbij. Nazicht in het politiesysteem leerde de inspecteurs dat de eigenaar van de wagen een lopend rijverbod heeft sinds 2016. Bij controle overhandigde de bestuurder een frauduleus verkregen rijbewijs wat onmiddellijk in beslag genomen werd. Ook het voertuig werd, al dan niet tijdelijk, door de politie ingehouden. De politierechter zal zich buigen over het dossier.

Op het Falconplein dan zag de politie een auto uit Wallonië rijden. Gezien het vermoeden van een nutteloze verplaatsing, controleerde de politie de bestuurder. Hij verklaarde dat hij even iets kwam drinken in Antwerpen. Hij testte ook positief op het gebruik van drugs.