Man met levenslang rijverbod heeft lesje nog altijd niet geleerd CVDP

17 augustus 2020

13u58 0 Antwerpen De Antwerpse politie heeft zondag verschillende bestuurders onder invloed gearresteerd.

De dienst verkeerstoezicht van de verkeerspolitie hield zondag controle bij voertuigen op verschillende plaatsen. Met behulp van ANPR-camera’s kon de politie voor 571 euro aan openstaande boetes onmiddellijk innen bij buitenlandse bestuurders. Dezelfde camera’s leidden hen tot bij een motorfiets die enkele dagen geleden gestolen werd in de politiezone Rupel. De bestuurder en de bijrijder zijn gearresteerd en werden verhoord.

Positieve drugstest

Op de Turnhoutsebaan onderschepte leden van het team een bestuurder die aan het rijden was tijdens een lopend rijverbod. De auto werd geïmmobiliseerd. ‘s Avonds werd nog een bestuurder gestopt die reed terwijl hij een rijverbod heeft. In zijn geval zelfs een levenslang rijverbod. Bij de controle legde de man ook nog eens een positieve speekseltest af voor drugs in het verkeer. Ook zijn voertuig werd geïmmobiliseerd.

Tijdens dezelfde controle controleerde de politie nog een ander voertuig waarvan de bestuurder onder invloed van alcohol was. Zijn rijbewijs is voor zes uur ingehouden. Verder trad de politie nog vijf keer op tegen bestuurders die het rode verkeerslicht negeerden, zeven keer tegen motorrijders die niet of onvoldoende beschermende kledij droegen, zes keer omdat iemand zat te gsm’en tijdens het rijden en nog voor een bestuurder die de volle witte lijn negeerde en iemand die zijn voorlopig rijbewijs niet op zak had.