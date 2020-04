Man met ingetrokken rijbewijs toch achter stuur voor koerierdienst Sander Bral

25 april 2020

Motards van de verkeerspolitie merkten vrijdagvoormiddag een voertuig op waarvan de remlichten defect waren. De politie zette de wagen aan de kant en bij controle bleek dat de keuring vervallen was. De inspecteurs zagen ook dat één van de banden versleten was, volledig kaal. Verder had de bestuurder op één as twee verschillende types van banden met een ander profiel geplaatst.

De chauffeur zei dat hij zijn rijbewijs ergens was kwijt gespeeld. Nadat de politie contact nam met de politierechtbank bleek dat de man in 2015 veroordeeld was tot een verval van recht tot sturen met vier herstelexamens. Die legde hij nooit af. Het voertuig van de hardleerse man werd getakeld. Hij reed voor een koerierdienst.