Man met cocaïne op zak en zonder rijbewijs opnieuw betrapt Sander Bral

28 januari 2020

18u05

Een anonieme patrouille van het wijkondersteuningsteam regio Noord merkte het voorbije weekend een verdacht voertuig op. Bij de controle bleek de man in het bezit van enkele dosissen cocaïne en twee gsm-toestellen. De man probeerde met een valse naam de politie te misleiden, maar werd toch geïdentificeerd. Hij bleek rond te rijden zonder rijbewijs omdat hij dit nog geen week geleden verloren was nadat hij was gevlucht voor de politie en na een achtervolging toch gevat werd. De man werd gearresteerd op vermoeden van drugshandel, zijn voertuig werd in beslag genomen.