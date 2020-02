Man met beperking randt prostituee aan: 2 jaar cel geëist BJS

07 februari 2020

15u53 0 Antwerpen Een 36-jarige man uit Antwerpen, die een motorische beperking heeft, staat voor de correctionele rechtbank terecht voor de aanranding van een prostituee. De procureur eist 2 jaar cel.

De beklaagde had op 28 maart 2019 via een datingwebsite contact gelegd met een prostituee. Dat deed hij onder een valse naam. Bovendien gebruikte hij als profielfoto de afbeelding van een voetballer, en niet de zijne. De vrouw zegde toe, op voorwaarde dat de beklaagde 750 euro voor het afspraakje zou betalen.

De twee spraken drie dagen later af in de buurt van een Antwerps ziekenhuis. De beklaagde nam de vrouw mee naar het toilet van het ziekenhuis. Hij vroeg haar om hem te helpen bij het toiletbezoek. Maar in het hokje greep hij haar vast en randde haar aan. Na de feiten vluchtte de man in paniek weg.

Volgens de procureur had de beklaagde de vrouw zonder haar toestemming bepoteld en is er sprake van aanranding van de eerbaarheid. De man riskeert twee jaar cel.

De advocaat van de verdediging vroeg de opschorting, eventueel gekoppeld aan voorwaarden. “Mijn cliënt is geen roofdier die op zoek gaat naar een prooi. Integendeel.”

Vonnis op 6 maart.