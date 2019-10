Man maakt dodelijke val aan station Patrick Lefelon

18 oktober 2019

Passanten aan het Centraal Station in Antwerpen zijn vrijdagmiddag rond 13 uur opgeschrikt door een persoonsongeval. Een twintiger maakte een dodelijke val van een hotelbalkon. De jongeman overleefde de val van meer dan veertig meter niet. Tientallen voorbijgangers, horecaklanten en werknemers in de stationsbuurt zagen het dodelijke ongeval gebeuren.

De politie dekte het stoffelijke overschot af met een tent. Laboranten van de Technische en Wetenschappelijke Politie (LTWP) kwamen ter plaatse om vaststellingen te doen. Zij onderzochten ook het hotelbalkon. In het hotel was op het moment van het ongeval een conferentie bezig. Het slachtoffer was geen hotelgast en evenmin een deelnemer aan die conferentie.

Volgens het Antwerpse parket pleegde de man een wanhoopsdaad. Pas rond 18 uur werd het stoffelijke overschot opgehaald en kon de politie het plein aan het station weer vrijgeven.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.